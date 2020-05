Corona-Pläne der Stadt Remscheid : Im Notfall zählt das Augenmaß

Remscheid Die Arbeit des Remscheider Krisenstabes geht weiter, auch wenn das Infektionsgeschehen in der Stadt sich zurzeit in einem überschaubaren Rahmen bewegt. Es gilt, jeden Tag die Lage neu zu bewerten.

Der Bund und das Land haben die Verantwortung im Umgang mit möglichen lokalen Infektionswellen in die Hand der Kommune verlegt. „Wir müssen immer schauen, dass wir eine dem Vorfall angemessene Lösung finden“, sagt Thomas Neuhaus, Leiter des Krisenstabes. Er könne sich aber zum heutigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass in der Stadt wieder ein Shutdown verhängt wird.

Der Krisenstab setzt sich aus Vertretern verschiedener Abteilung zusammen. Dazu zählen unter anderem Feuerwehr, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Ärzte und Sana-Klinikum. Besonders heikel wird es, wenn in einer Woche mehr als 50 Infizierte festgestellt werden. Dann herrscht Alarm. Die Gefahr besteht, die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen zu können, was eine ungebremste Ausbreitung des Virus wahrscheinlich macht.

Quarantäne Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell zehn Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in Quarantäne befinden. Bis heute gibt es insgesamt 228 positiv getestete Personen. 203 Personen gelten wieder als genesen, 15 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes, will auch in Zukunft die Entscheidung von der Lage vor Ort abhängig machen. Darin hat Remscheid bereits Erfahrung. Bereits vor dem Shutdown gab es an der Hilda-Heinemann-Schule einen Coronafall. Sofort sei die Schule geschlossen worden. Intensive Tests und eine genaue Analyse des Geschehens dienen als Grundlage für Maßnahmen. Sollten zum Beispiel zwei Schüler an der Sophie-Scholl-Schule erkranken, werde nicht gleich die ganze Schule geschlossen, sondern Klassen und Bezugspersonen getestet und unter Quarantäne gestellt. So habe man es auch bei Ausbruchsfällen in Altenheimen gehandhabt.