Corona-Pandemie in Remscheid : Noch mehr Patienten im Krankenhaus

Corona-Pandemie in Remscheid

Remscheid Drei weitere Corona-Patienten sind in Remscheid ins Krankenhaus eingewiesen worden. Damit müssen 35 positive Fälle stationär behandelt werden, die elf Patienten auf der Intensivstation werden alle beatmet.

616 Remscheider sind laut Gesundheitsamt aktuell an Covid-19 erkrankt. 1187 Personen gelten als Verdachtsfälle. Die Inzidenz ist leicht auf 263,2 gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. In NRW hat Remscheid damit die zweitmeisten neuen Fällen in den vergangen sieben Tagen. Zum Vergleich: Der landesweite Durchschnitt liegt bei 153,7.