Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz steigt leicht an

Es finden wieder Erstimpfungen im Remscheider Impfzentrum statt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Remscheid Den „Sinkflug“ hat der 7-Tage-Inzidenz-Wert in Remscheid am Dienstag erst einmal beendet. Der Wert der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg nämlich leicht auf 6,3 an.