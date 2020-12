Corona-Pandemie in Remscheid : Weiterer Todesfall zu beklagen

In Remscheid liegen 25 Corona-Patienten im Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

In der Corona-Pandemie gibt es in Remscheid das 88. Todesopfer: Eine 86-jährige Remscheiderin ist gestorben. Das meldet die Stadt am Montag.

Laut des städtischen Gesundheitsamts gibt es aktuell 194 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zudem stehen 463 Personen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Die Krankenhäuser melden 25 positive Fälle in stationärer Behandlung, darunter sieben intensivpflichtige Behandlungen. Ein Patient wird beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach dem langen Wochenende mit weniger Tests bei 108,7. Es gibt nun insgesamt 2817 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 2535 gelten als genesen.

(red)