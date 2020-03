„Jeder muss die Vorgaben beachten“ : Remscheider Krisenstab droht mit Ausgangssperre

Remscheid Nach aktuellen Stand wurden 14 Remscheider positiv auf Covid-19 getestet. Das teilt die Stadt mit. Zusätzlich befinden sich 118 Bürger in angeordneter Quarantäne.

Thomas Neuhaus, der Leiter des Remscheider Krisenstabes, warnt eindringlich davor, diese für NRW vergleichsweise geringen Zahlen, als „Entwarnung“ zu nehmen: „Die Lage ist sehr ernst. Wir müssen leider auch in Remscheid mit Toten rechnen. Auch bei uns gibt es immer mehr erkrankte Menschen, die unerkannt bleiben. Es ist davon auszugehen, dass deutlich mehr als die offiziell bestätigten 14 Personen infiziert sind. Eine Nachverfolgung der Infektionsketten ist nicht mehr vollständig möglich.“

Die einzige Chance das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, liege nun in der absoluten Beschränkung aller sozialen Kontakte auf das zwingend erforderliche Mindestmaß.Neuhaus: „Wenn wir jetzt nicht dazukommen, dass diese Maßnahmen ausnahmslos von Jedem und Jeder in dieser Stadt beachtet werden, wird eine komplette Ausgangssperre in Kürze unumgänglich sein.“