Corona-Krise in Remscheid : So sind Kulturbetriebe eingeschänkt

So sind Kulturbetriebe eingeschänkt

Corona-Krise in Remscheid

Auch am Teo Otto Theater bleibt den Verantowrtlichen nichts anderes übrig, als gute Wünsche zu verbreiten. Foto: Henning Röser

Remscheid Was bedeuten die neuen Corona-Schutzmaßnahmen für die städtischen Kultureinrichtungen in Remscheid? Viele Veranstaltungen fallen aus oder wurden verschoben – einiges findet immerhin digital statt.

Die neue Corona-Verordnung des Landes hat auch Auswirkungen auf die Kulturbetriebe in Remscheid. Hier geben wir einen Überblick über die städtischen Einrichtungen.

Bibliothek Die Bibliothek im Kommunalen Bildungszentrum bleibt zu den eingeschränkten Öffnungszeiten (Di.-Fr. von 11-17 Uhr, Sa. von 10-13 Uhr) geöffnet. Dies gilt sowohl für die Zentralbibliothek in der Scharffstraße als auch für die Stadtteilbibliotheken in Lennep und Lüttringhausen. Es gelten die bereits bestehenden Hygiene - und Schutzkonzepte.

Volkshochschule Die VHS wird ihren Unterrichtsbetrieb eingeschränkt aufrechterhalten. So werden alle Angebote zur Integration (BAMF-Kurse, Landesprogramme, DaZ-Kurse), Firmenschulungen, ausbildungs- und berufsbezogene Weiterbildungsangebote und Fortbildungen, sämtliche Angebote im Bereich Zweiter Bildungsweg, Grundbildungskurse und Prüfungen komplett weitergeführt. Andere Kursangebote werden bis zum 30. November ausgesetzt und die Kursteilnehmer informiert.

Musik- und Kunstschule Die MKS ist bis zum 30. November geschlossen. Der Gebühren in der Grundstufe werden für den November rückerstattet. Die gilt auch für MKS-Angebote in den Bereichen Tanz, Band und Chöre, da digitaler Unterricht nicht zu realisieren ist. Für sämtliche anderen Instrumental- und Vokalangebote, Kunst- und Theaterunterrichte gilt, dass sie wie bereits im Frühjahr digital weitergeführt werden. Es werden ebenfalls wieder digitale Angebote online gestellt, die allen Interessierten zugänglich sind.

Teo Otto Theater Auch das Teo Otto Theater bleibt bis 30. November geschlossen. Die mit dem Standesamt vereinbarten Trautermine im oberen Foyer können jedoch stattfinden. Die Theaterkasse bleibt in dieser Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine telefonische Beratung erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten. Alle Kunden mit Tickets für die im November geplanten Vorstellungen werden wegen der Erstattung kontaktiert. Der eigentlich vorgesehene Start des Vorverkaufs für die Vorstellungen von Dezember bis Februar 2021 muss verschoben werden auf voraussichtlich Mitte bis Ende November. Es können keine Vorbestellungen entgegen genommen werden.

Kulturmanagement Dort ist man zu den üblichen Bürozeiten telefonisch und per Mail sowie schriftlich erreichbar. Persönliche Termine sind nur im Ausnahmefall auf ausdrückliche vorherige Vereinbarung im Einzelfall möglich.

Städtisches Archiv Das Stadtarchiv ist zu den Geschäftszeiten telefonisch und per Mail erreichbar. Wer auf historische Archivalien zugreifen möchte, muss den Besuch und dieWünsche schriftlich anmelden. Das Formular findet sich auf remscheid.de unter Archiv. Für den Besuch werden die Unterlagen vorbereitet und am Arbeitsplatz bereit gelegt. Die Arbeitsplätze werden deutlich auf zwei reduziert. Beratungen in der bekannten Manier können nicht stattfinden. Werden weitere Archivalien benötigt, werden diese für die folgende Woche bereitgestellt. Mögliche Kosten können bargeldlos beglichen werden. Unter diesen Bedingungen kann die beratungsintensive Familienforschung nicht stattfinden. Schriftliche Anfragen sind allerdings möglich.