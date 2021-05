Corona in Remscheid : Inzidenzwert sinkt auf 112,3

Remscheid Der Inzidenzwert in Remscheid ist weiter im Sinkflug. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag eine Zahl von 112,3 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 191,3.

Gleichzeitig meldet die Stadt, dass das Testzentrum BS Neo in Hasten seinen neuen Standort an der Hastener Straße 22-26 hat. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr.

Es gibt allerdings auch weniger gute Nachrichten: Eine 73-jährige Remscheiderin ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Stadt auf 161.

Zugleich wurde am Donnerstag ein Corona-Fall in der Kindertagesstätte „Ahörnchen“ an der Fichtenhöhe bekannt. Die Waschbärengruppe musste deswegen in Quarantäne gehen.