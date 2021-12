Corona-Inzidenzwert in Remscheid sinkt unter 200 : Neue Impfstelle im Gesundheitshaus

Remscheid Die Ruhe vor dem Sturm? Oder die ersehnte Entspannung? Der Corona-inzidenzwert ist in Remscheid erstmals seit langem wieder unter die 200er-Marke gerutscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Robert-Koch-Institut gab ihn am Mittwoch mit 191,0 an. Landesweit liegt die Zahl bei 176,4. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 528 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in Quarantäne befinden.

Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es aktuell 528 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zusätzlich gibt es 349 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Die Krankenhäuser melden 24 Covid-19-erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Fünf dieser Personen sind intensivpflichtig, zwei Personen werden beatmet. 207 Menschen sind mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben.

Insgesamt gibt es 1717 PCR-bestätigte infizierte Remscheider mit der Virusvariante Alpha und vier bestätigte Fälle der Virusvariante Beta. Die Virusvariante Gamma wurde dreimal in Remscheid nachgewiesen. Die Delta-Variante ist bislang 1237-mal aufgetreten, die Omikron-Variante fünfmal.

Die Bergische-Schnell-Test-GmbH BeST, die vielen als Betreiberin einer Drive-In-Teststation auf dem Schützenplatz bekannt ist, eröffnet am Mittwoch, 5. Januar, eine Corona-Impfstelle im Gesundheitshaus an der Hastener Straße 15. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang, die Eingangshalle des Gesundheitshauses dient als Wartebereich. Das Impfangebot gilt für Personen ab 16 Jahren von Montag bis Samstag zwischen 9 und 17 Uhr. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich. Im Angebot sind Erst-, Zeit- und Auffrischungsimpfungen. Auffrischungsimpfungen sind laut Ständiger Impfkommission (STIKO) nur ab einem Alter von 18 Jahren und frühestens vier Monate nach der letzten Impfung vorgesehen.

(red)