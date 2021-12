Zahlen zur Pandemie : Corona-Inzidenz steigt in Remscheid auf 356,0

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus beschreibt, klettert in Remscheid weiter. Lag er am Mittwoch noch bei 325,5, steht er am Donnerstag bei 356,0. Der NRW-Schnitt liegt derweil unter der 300er-Marke bei 293,2.

624 Remscheider sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich ebenso in Quarantäne wie 632 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. 31 Covid-19-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden, zwölf davon auf der Intensivstation, fünf werden invasiv beatmet.

Individuelle Quarantäneanordnungen für alle Schüler eines Klassen- oder Kursverbandes ersetzt die Stadt ab sofort durch eine für alle geltende Allgemeinverfügung, mit der sie tagaktuell Absonderungen für ganze Klassenverbände inklusive des in Kontakt geratenen Lehr- und Betreuungspersonals anordnet.

Mit dieser Umstellung reagiert die Stadt auf die vielen Quarantänen, die zurzeit in Schulen trotz Rückkehr zur Maskenpflicht ausgesprochen werden müssen und die den Dienstbetrieb im Gesundheitsamt immens belasten, heißt es.

(red)