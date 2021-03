Zahlen zur Pandemie : Corona-Inzidenz in Remscheid weiter hoch

Insgesamt 3835 Remscheider sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Der Inzidenz-Wert in Remscheid ist weiter hoch – am Donnerstag liegt er bei 120,4. Und auch die Zahl der Bürger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bleibt stabil. 230 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, meldet das Gesundheitsamt.

Dazu kommen 848 Menschen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten und darum isoliert leben müssen. 103 Remscheider haben sich mit der britischen Mutation des Virus angesteckt, einer mit der südafrikanischen Variante. Die brasilianische Mutation wurde nicht nachgewiesen.

Die Krankenhäuser berichten von 13 Covid-Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Zwei davon liegen auf der Intensivstation, einer muss beatmet werden.

In einer Mitteilung korrigiert die Stadt ihre Aussage zu den Sportplätzen: Die Sportanlage am Stadtpark ist nicht ausschließlich für den Schulsport geöffnet. Es gilt die tägliche Öffnung von 8 bis 19 Uhr. An den Wochenenden ist die Anlage allerdings zu. Die Sportanlage Honsberg bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

