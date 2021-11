Corona in Remscheid : Inzidenz steigt auf über 100

Corona in Remscheid

Remscheid Auch im Remscheider Stadtgebiet infizieren sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert ist mittlerweile dreistellig.

Der Inzidernzwert liegt aktuell bei 103,1 (Vortag: 87,9). Die Altersgruppe mit den meisten Neuinfektionen ist die der fünf bis 14-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 35 bis 59-Jährigen. Auch ein Kind in der Gruppe 0 bis 4 Jahre ist an Corona erkrankt. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen verzeichnet zwei Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Von den insgesamt 26 Intensivbetten im Remscheider Sana-Klinikum sind aktuell (Stand: 7. November) 24 belegt, aktuell mit einem Covid-19-Patienten.