Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz sinkt auf 0,9

Es finden wieder Erstimpfungen im Remscheider Impfzentrum statt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus beschreibt, sinkt in Remscheid immer weiter – am Samstag lag er dem Robert Koch-Institut zufolge bei 1,8, am Sonntag ging er dann weiter runter auf 0,9.