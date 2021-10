Coronavirus in Remscheid : Inzidenz bei 37,7 – vier neue Infektionen

Coronavirus in Remscheid

Remscheid Die Remscheider 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag weiterhin relativ niedrig bei 37,7. Laut Robert Koch-Institut gibt es vier Neuinfektionen mit Covid-19 in der Stadt.

Die hiesige Inzidenz liegt damit deutlich unter dem NRW-Schnitt von 52,9. Laut städtischem Gesundheitsamt gibt es aktuell 73 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 500 Menschen müssen sich als Verdachtsfälle an häusliche Quarantäne halten.