Zahlen zur Pandemie : Inzidenz in Remscheid auf 0,9 – erster Delta-Fall bestätigt

Ein Abstrichröhrchen im Labor. Foto: dpa/Boris Roessler

Remscheid Nachdem die Corona-Inzidenz am Dienstag vom Robert Koch-Institut mit 0,0 angegeben wurde, ist sie in Remscheid nun zurück auf 0,9. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch. Der NRW-Schnitt liegt bei 5,8.