Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz geht auf 76,2 runter

Remscheid Die Corona-Inzidenz sinkt in Remscheid weiter – von 87,0 am Dienstag auf 76,2 am Mittwoch, meldet das Gesundheitsamt. Der NRW-Schnitt liegt bei 94,6.

220 Remscheider sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich ebenso in Quarantäne wie 864 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.

Drei Covid-19-Patienten müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation. Es handelt sich um ungeimpfte Patienten.

Aktuell werden im Remscheider Impfzentrum täglich rund 200 Personen geimpft. Hierzu gehören zunehmend Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Am Dienstag waren es 36.

(red)