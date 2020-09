Covid-19 in Remscheid : Corona – Zahl der Erkrankten sinkt weiter

Remscheid Die Zahl der Corona-Infizierten in Remscheid ist weiter leicht gesunken. Am Mittwoch hat die Stadtverwaltung 13 Covid-19-Erkrankte gemeldet, die in Quarantäne leben.

Es gibt außerdem 55 nicht erkrankte Personen, die sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne befinden, weil sie im Verdacht stehen, sich angesteckt zu haben. Zwei Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich an die gesetzliche Quarantäne halten.

Weiterhin liegen drei Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden 366 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet, es gab 18 Todesfälle.

(red)