Corona in Remscheid : Weiterer Todesfall - Viele Kinder in Quarantäne

Weiterer Todesfall - Viele Kinder in Quarantäne

Corona in Remscheid

Remscheid Die Inzidenz in Remscheid ist leicht gesunken - aber wie die Stadt außerdem mitteilt, ist ein 81-Jähriger im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es gibt mehrere von Quarantäne betroffene Schulklassen und Kitagruppen.

Der 81 Jahre alte Remscheider ist der 181. Tote im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 162,3, der Landeschnitt bei 124,9. Derzeit sind 314 Remscheider an Covid-19 erkrankt und müssen sich an häusliche Quarantäne halten. 875 Verdachtsfälle dürfen ebenfalls das Haus nicht verlassen. Acht Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon drei auf der Intensivstation.