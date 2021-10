Corona in Remscheid : Temporäres Impfzentrum im Gesundheitshaus

Remscheid Das Gesundheitsamt Remscheid richtet von Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober, ein Impfzentrum im Gesundheitshaus an der Hastener Straße 15 ein

Alle Personen ab zwölf Jahren können sich dort ohne Termin an allen drei Tagen in der Zeit zwischen elf und 18 Uhr erst- oder zweitimpfen lassen.

Die Corona-Inzidenz in Remscheid ist unterdessen wieder gesunken. Nach Werten von 36,8 am Samstag und 33,2 am Sonntag liegt die Zahl am Montag bei 31,4 (Land Nordrhein-Westfalen 48,5). Zurzeit sind 72 Personen an Covid-19 erkrankt. 485 Menschen gelten als Verdachtsfälle und stehen ebenfalls unter häuslicher Quarantäne. Vier Erkrankte befinden sich derzeit stationär im Krankenhaus, einer davon liegt auf der Intensivstation.