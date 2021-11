Corona in Remscheid : Stadt plant neues Impfzentrum

Remscheid Das Land Nordrhein-Westfalen fordert wegen der deutlich steigenden Infektionszahlen ein ergänzendes öffentliches Angebot der Kommune.

Ende September schloss Remscheid wie alle andere Städte auch auf Beschluss der Bundesregierung sein gut funktionierendes Impfzentrum. Die Meinung in Berlin zu diesem Zeitpunkt: Ab jetzt bekommen die niedergelassenen Ärzte das alleine hin. Keine sechs Wochen später hat die Kommune angesichts rapide steigender Infektionszahlen überall in Deutschland nun vom Land den Auftrag bekommen, als Ergänzung zum Impfen in Arztpraxen wieder ein öffentliches „niedrigschwelliges Impfangebot“ aufzubauen. Wie berichtet, klagen Kassenärzte mittlerweile über eine zu große Belastung. Es geht darum, die „Geschwindigkeit in der Durchführung der Auffrischungsimpfungen zu erhöhen und damit der Infektionsdynamik entgegenzuwirken“, heißt es im offiziellen Schreiben an die Kommunen