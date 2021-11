Corona in Remscheid : Stadt meldet weiteres Todesopfer

Remscheid Die Stadt meldet das 183. Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach ist bereits am vergangenen Donnerstag ein 85-jähriger Mann mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 166 Personen, die am Virus erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit kletterte die Inzidenzzahl auf 99,5. Zusätzlich gibt es 457 Remscheider, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.

Die Krankenhäuser melden aktuell neun an Covid-19 erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Zwei Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

(red)