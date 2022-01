Corona in Remscheid : Stadt meldet weiteres Opfer

Remscheid Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beklagt die Stadt das 211. Todesopfer. Eine 89-jährige Frau sei mit oder an Covid-19 gestorben, teilte die Verwaltung mit.

Gleichzeitig steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auch in Remscheid weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag einen Wert von 334,5. In den Krankenhäusern werden unterdessen 15 Corona-Patienten als sogenannte Hospitalisierungsfälle behandelt. Fünf dieser Personen sind intensivpflichtig, eine Person wird beatmet.