Corona in Remscheid : Zwei neue Angebote für Schnelltests

In Remscheid eröffnen in dieser Woche zwei weitere Stationen für Gratis-Schnelltests. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 171,5 gestiegen, das ist der dritthöchste Wert in NRW.

Am Mittwoch, 24. März, eröffnet das Testzentrum Remscheid Süd in der Burger Straße 17 um 10 Uhr. Anschließend ist von montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Optional seit auch eine Sonntagsöffnung möglich, wie die stadt weiter mitteilt.

Auf der Website www.testzentrum-remscheid-süd.de soll in Kürze eine Terminvereinbarung möglich sein. Testungen erfolgen auch ohne Terminabsprachen

Die Apotheke im Alleecenter startet am Donnerstag, 25. März, ab 15 Uhr mit einem Testzentrum. Tests sind dann von montags bis samstags möglich. Es ist ein Termin erforderlich, Terminbuchungen sind online möglich.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 317 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 1121 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. 13 positive Fälle im Alter zwischen 37 und 86 Jahren befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus, darunter zwei intensivpflichtige Behandlungen. Davon wird ein Patientbeatmet.

