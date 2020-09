Reaktion auf Corona-Fallzahlen : Remscheid führt wieder Maskenpflicht im Unterricht ein

Remscheid Der Krisenstab der Stadt Remscheid verschärft seine Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen abzubremsen. In allen weiterführenden Schulen sollen ab sofort im Unterricht Masken getragen werden. Außerdem gibt es Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

Die Maskenpflicht an Schulen ist eine Reaktion auf die steigende Zahl von Infektionen in Klassen. Am Dienstagabend kamen fünf weitere Schulen hinzu. Beispiel: Nelson-Mandela-Sekundarschule. Das infizierte Kind besuchte seine Klasse 9a zuletzt am 16. September. Es wurde am Montag positiv auf Corona getestet, nachdem das Virus bei einem Familienmitglied festgestellt worden war. In der Folge wurden alle 26 Kinder der Klasse 9a in Quarantäne geschickt. Ähnliche Abläufe werden auch an der Alexander-von-Humboldt-Realschule, der Albert-Einstein-Gesamtschule, der Sophie-Scholl-Gesamtschule sowie der Förderschule Heinrich Neumann am Standort Engelbertstraße gemeldet. Die kompletten Klassen, in denen sich die infizierten Kinder aufgehalten haben, wurden in Quarantäne geschickt.