Inzidenz über 200 in Remscheid : Stadt verzichtet auf „Test-Option“

Wegen der hohen Inzidenz von über 200 haben sich die Entscheidungsträger in Remscheid am Montagabend dazu entschieden, die Corona-Notbremse nicht zu lösen. Die „Test-Option“ wird vorerst nicht eingeführt.

Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, hat sich die Remscheider Stadtspitze, Ralf Engel und Klaus Kreutzer (Einzelhandesverband), Nelson Vlijt (Allee-Center Remscheid), Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Neveling und Dr. Bettina Stiel-Reifenrath (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Kreisstelle Remscheid) am Montagabend unter Leitung von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz zu diesem Schritt entschieden. Damit gelten in Remscheid die Lockerungen, die die Landesregierung vom 8. bis 28. März in Nordrhein-Westfalen zugelassen hat, vorerst nicht. Erneut beraten wird in gleicher Runde am 9. April.