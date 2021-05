Corona in Remscheid : Inzidenzwert steigt leicht auf 109,6

Corona in Remscheid

Remscheid Wegen eines Coronafalls ist die Notbetreuung der Klassen 2a/2b der KGS Franziskus an der Leverkuser Straße von Quarantäne betroffen. Das meldet die Stadt, die den Inzidenzwert am Montag mit 109,6 bezifferte.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 282 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Damit wurden bisher 6032 Bürger positiv getestet. Zusätzlich gebe es aktuell 423 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.163 Personen sind mit oder an dem Coronavirus gestorben.