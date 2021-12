Corona in Remscheid : Inzidenzwert liegt bei 190,1

Corona in Remscheid

Remscheid Zumindest der Corona-Inzidenzwert hat sich stabilisiert: Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag einen Wert von 190,1 für Remscheid. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 191,0.

Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es aktuell 442 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Die Krankenhäuser melden 19 an Covid-19 erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Acht dieser Personen sind intensivpflichtig, fünf Personen werden invasiv beatmet.