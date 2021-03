Corona in Remscheid : Inzidenzwert klettert auf 123,0

Remscheid Der Inzidenzwert in Remscheid klettert weiter nach oben: Nachdem er am Freitag und Samstag bei 113,2 lag, meldete die Stadt am Sonntag einen Wert von 123,0.

Damit ist Remscheid NRW-weit hinter dem Kreis Düren (132,6), dem Märkischen Kreis (127,5) und dem Oberbergischen Kreis (116,2) die Nummer vier im Land. Aktuell gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes 3782 positiv getestete Remscheider. 97 von ihnen haben sich mit der britischen Coronavariante angesteckt, ein Fall ist mit der südafrikanischen Variante infiziert. Die brasilianische Variante wurde bislang nicht in Remscheid nachgewiesen.

(red)