Corona in Remscheid : Inzidenzwert ist leicht gesunken

Remscheid Entgegen dem Trend ist der Corona-Inzidenzwert in Remscheid am Mittwoch im Vergleich zum Dienstag leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete 130,2 Fälle in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag lag der Wert noch bei 136,5.Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es aktuell 223 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zusätzlich gibt es 775 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.

Neue Infektionsfälle meldet die Stadt in der Gemeinschaftsgrundschule Struck. Hier gebe es einzelne Quarantänen.

(red)