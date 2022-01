Corona in Remscheid : Inzidenz-Zahlen sind leicht rückläufig

Remscheid Der Corona-Inzidenzwert im Stadtgebiet ist leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 252,0. Am Montag wurde eine Zahl von 257,4 gemeldet.

Auch die Anzahl der aktuell infizierten Menschen in der Stadt ist leicht rückläufig. Die Stadt meldete am Mittwoch 429 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Am Montag waren es noch 447 Remscheiderinnen und Remscheider. Zusätzlich gibt es 278 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.