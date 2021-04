Coronavirus in Remscheid : Inzidenz bleibt über 300 – mehr Patienten stationär

Coronavirus in Remscheid

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist erneut gestiegen. Wie die Stadt am Montag mitteilt, werden 27 positive Fälle stationär behandelt. Tags zuvor waren es 22. Darunter sind weiterhin elf intensivpflichtige Behandlungen. Sieben Menschen werden beatmet. Die Hälfte dieser Patienten sind älter als 70 Jahre.

Auch nach dem Wochenende hat Remscheid mit 319,7 weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 618 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zusätzlich gibt es 1148 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.