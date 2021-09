Corona in Remscheid : Impfaktionen vor Remscheider Moscheen

Remscheid Um die insgesamt recht hohe Impfquote in Remscheid weiter zu verbessern werden nun gezielt muslimische Bürger zum Impfen aufgerufen.

Remscheid (df) Um die insgesamt recht hohe Impfquote in Remscheid weiter zu verbessern werden nun gezielt muslimische Bürger zum Impfen aufgerufen. Auf Wunsch der Vorsitzenden der Remscheider Moscheegemeinden wird das Gesundheitsamt gemeinsam mit Sprachmittlern des Kommunalen Integrationszentrums vor Ort Informationsveranstaltungen durchführen. Zudem wird ab der kommenden Woche – zunächst an vier Terminen – an jedem Freitag ein mobiler Impfstand vor einer Moschee oder einem Gemeindehaus Impfungen anbieten. An den Samstagen werden Impfungen zudem auf dem Gelände des Supermarktes Erciyes in Honsberg durchgeführt.