Corona in Remscheid : Alarmierende Zahlen, Tendenz steigend

Corona in Remscheid

Remscheid Einen Tag vor dem Beginn der nächtlichen Ausgangssperre in Remscheid zeigen die Corona-Zahlen weiterhin einen gefährlichen Trend nach oben. Einziger Lichtblick sind die Fortschritte beim Impfen.

Remscheid hat weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW: Sie liegt bei 255,1. Der Landesschnitt bei 130,7. Laut Gesundheitsamt ist die Tendenz weiter stark steigend. Aktuell sind 484 Remscheider an Covid-19 erkrankt und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Hinzu kommen zum Wochenanfang bislang 955 Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Laut Stadt sind noch nicht alle Verdachtsfälle vom Sonntag abschließend erfasst.