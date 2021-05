Drei weitere Todesfälle : Remscheid führt auch die Luca-App ein

Remscheid In der Corona-Pandemie sind drei weitere Menschen in Remscheid gestorben: Eine 60-jährige Remscheiderin, ein 57-jähriger und ein 85-jähriger Remscheider. Zudem gab die Stadt bekannt, dass die Luca-App eingeführt wird.

Durch die drei weiteren Todesfälle stieg die Zahl der Corona-Toten auf 161. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 392 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 687 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.

Neue Testzentren am Hasten und am Loborn

Am Mittwoch ist ein weiteres Bürger-Schnelltestzentrum bei dm an der Königstraße in Hasten gestartet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 16.30 Uhr. Eine weitere Schnellteststelle öffnet am 1. Juni am Standort Bismarckstraße 112 ihre Pforten. Schnelltestungen sind im Testzentrum am Loborn ohne Termin innerhalb dieser Öffnungszeiten möglich: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr.