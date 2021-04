Corona in Remscheid : Neuer Bürgertest in Bergisch-Born

Remscheid Ab Donnerstag gibt es in Bergisch Born ein mobiles Corona-Testzentrum. Insgesamt hat es in Remscheid bislang 16.273 Bürgerschnelltests gegeben. Wie die Stadt außerdem mitteilt, muss die Notbetreuung dreier Grundschulklassen in Quarantäne.

Am Donnerstag, 29. April, startet die Firma Mobile Health Care Logistics GmbH in Bergisch Born mit einem Angebot zur kostenfreien Schnelltestung. Die Bürgertests werden in einem mobilen Testzentrum in einem Bus am Standort Am Weidenbroich 16 durchgeführt. Zum Start ist es erstmalig von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten werden noch mitgeteilt.

Von den bislang 16.273 Bürgerschnelltests in Remscheid waren 289 (1,78 Prozent) positiv. Allein am Montag haben sich 464 Personen schnelltesten lassen, davon 3 (0,65 Prozent) mit positivem Ergebnis. Hier gibt es eine Übersicht zu den kostenfreien Bürgerschnelltests.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 672 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 1510 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 280,2 weiter auf einem sehr hohen Niveau. Es ist nach Hamm (287,9) und Herne (294,7) die dritthöchste in NRW. Im Krankenhaus werden 26 positive Fälle behandelt, zehn Patienten liegen auf der Intensivstation, neun davon werden beatmet.

Wegen eines Corona-Falls musste die Notbetreuung der Klassen 3a, 3b und 4 der Grundschule Mannesmann vorübergehend in Quarantäne.

(red)