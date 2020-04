Achtes Opfer der Pandemie : Eine weitere Corona-Tote in Remscheid

Eine 83 Jahre alte Remscheiderin ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, litt sie an multiplen Grunderkrankungen. Sie ist das achte Todesopfer in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 203 positiv getestete Remscheider. 130 aller positiv getesteten Remscheider gelten als genesen, acht sind gestorben. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 439 Personen.