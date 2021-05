Corona in Remscheid : 77-Jährige gestorben - Inzidenz knapp über 100

Remscheid In Remscheid gibt es einen weiteren Todesfall in der Corona-Pandemie. Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, ist eine 77-jährige Remscheiderin gestorben. Die Inzidenz sank weiter, liegt aber immer noch knapp über 100.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100,6 nähert sich Remscheid weiter der wichtigen Marke von 100 an. Damit hat die Stadt aber den zweithöchsten Wert in NRW. Nur Hagen mit 126,1 hat mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen verzeichnet.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gibt es aktuell 242 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 569 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Die 77 Jahre alte Frau ist das 167. Todesopfer in der Pandemie. Im Krankenhaus liegen 13 positive Fälle, darunter vier Patienten auf der Intensivstation. Zwei davon müssen beatmet werden.

Nach einem Coronafall ist eine Gruppe der Klasse 5c des Röntgen-Gymnasiums in Quarantäne geschickt worden.

Ein weiteres Schnelltestzentrum für kostenlose Bürgertests steht nun am Markt 19 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr sowie an Feiertagen und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr.

(red)