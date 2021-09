Corona in Remscheid : 473 Kinder und Jugendliche in Quarantäne

Remscheid Kaum hat das Schuljahr begonnen, müssen auch in Remscheid viele Kinder und Jugendliche in Corona-Quarantäne und wieder zu Hause bleiben. Die Stadt hat am Mittwoch Zahlen bekannt gegeben.

Aktuell befinden sich 473 Kinder und Jugendliche (ab Jahrgang 2002) in Quarantäne. Vom 17. bis 31. August wurden 13 Kita-Kinder von ein bis fünf Jahren positiv auf das Corona-Virus getestet. In der Altersgruppe von sechs bis 18 Jahren sind derzeit 113 Kinder positiv getestet.

Seit Beginn des Schuljahres sind 29 Schulklassen betroffen. In einem Fall musste eine ganze Klasse in Quarantäne nachdem gemeinsamer Sportunterricht ohne Maske und Abstand stattgefunden hat. In den übrigen Fällen wurden in der Regel nur die direkten Sitznachbarn bzw. enge Freunde in Quarantäne geschickt. Dabei ist jeweils eine Einzelfallprüfung erforderlich. Es sind bislang 13 Kindertageseinrichtungen betroffen. Es muss im Regelfall jeweils die komplette Gruppe in Quarantäne.

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der personalintensiven Einzelfallprüfungen in den Schulen ist die Personalsituation im Gesundheitsamt schwierig. Es soll ein erneuter Unterstützungsantrag an die Bundeswehr gestellt werden.

Die Inzidenz in Remscheid liegt am Mittwoch bei 160,5 und damit nur leicht unter dem Wert von Dienstag. 303 Remscheider sind derzeit an Covid-19 erkrankt sind und befinden sich in angeordneter Quarantäne. 993 Personen müssen sich als Verdachtsfälle an die häusliche Quarantäne halten. Fünf Corona-Patienten liegen im Krankenhaus, zwei davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Der Krisenstab will in einem mehrsprachigen Brief an alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern intensiv über die bestehenden Impfmöglichkeiten informieren und appellieren, diese auch zu nutzen.

Mobile Impfaktion vor dem Allee-Center am 4. September

Weil sich bei den vergangenen mobilen Impfangeboten zahlreiche Personen vor dem Allee-Center Remscheid spontan haben impfen lassen, wiederholt das mobile Impfteam diese Aktion am kommenden Samstag, 4. September. Zwischen 10 und 16 Uhr steht das Impfzelt wieder gut sichtbar auf dem Vorplatz am Brunnen vor dem Allee-Center. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren (mit Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten).

Zur Auswahl steht beide mRNA-Impfstoffe (Moderna und BioNTech) und der Impfstoff Johnson & Johnson. Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren erhalten eine Impfung mit BioNTech.

Der Zweitimpftermin bei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff ist dann nach vier Wochen bei einem niedergelassenen Arzt möglich (die Impfzentren werden landesweit zum 10. OKtober 2021 geschlossen). Die Kassenärztliche Vereinigung wird eine entsprechende Auflistung der Impfärzte zur Verfügung stellen. Bei einer Impfung mit Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung notwendig.

(red)