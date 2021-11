Corona in Remscheid : Ab heute Impfungen im Gesundheitshaus

Corona in Remscheid

Remscheid Zwei weitere Corona-Patienten sind von Montag auf Dienstag in Remscheid ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Inzidenz ist auf 171,3 gestiegen.

Drei der nun 17 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus werden auf der Intensivstation behandelt. Einer davon wird invasiv beatmet, wie es von der Stadt heißt. Laut Gesundheitsamt gibt es nun 295 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 469 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.

In den vergangen sieben Tagen gab es 171,3 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Der NRW-Durchschnitt bei der Inzidenz liegt bei 176,6.

Von Dienstag bis Donnerstag, 16. bis 18. November, sowie vom 22. bis 24. November bietet die Stadt zwei Impfaktionen im Gesundheitshaus am Standort Hastener Straße 15 an. Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin sind jeweils von 11 bis 18 Uhr möglich. Angeboten werden außerdem die Boosterimpfungen. Die Auffrischungsimpfungen mit BioNTech kommen für Personen infrage, die über 70 Jahre alt sind. Sechs Monate müssen nach der ersten vollständigen Impfserie für die dritte Impfung vergangen sein. Der Booster kommt außerdem für Menschen in Betracht, die mit Johnson & Johnson geimpft worden sind. Sie können den Impfschutz nach vier Wochen auffrischen lassen.