Corona in Remscheid : 15 Patienten im Krankenhaus

Remscheid In der Corona-Pandemie ist auch in Remscheid derzeit keine Entspannung in Sicht. Mittlerweile liegen 15 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, davon drei auf der Intensivstation.

Laut Information der Stadt, muss ein Corona-Patient beatmet werden. Aktuell sind 290 Remscheider an Covid-19 erkrankt und befinden sich in angeordneter Quarantäne. 403 Personen gelten als als Verdachtsfälle und stehen unter häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 165,9.

Die Stadt bietet hier eine Liste der Schnelltestanbieter.

(red)