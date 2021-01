Corona-Impfungen in Remscheid : Altenheim erhält zu viele Impfdosen – Stadt impft Freiwillige

Remscheid Deutlich mehr Impfdosen als bestellt sind für die Erstimpfung von Bewohnern und Pflegepersonal im Alten- und Pflegeheim Haus Lennep angeliefert worden. Insgesamt 162 Impfdosen der Firma Biontech wurden dort hin gebracht, obwohl viel weniger Impfstoff angefordert worden war, berichtet die Stadt.

Im Haus wollten sich nur 15 Bewohner impfen lassen, hieß es aus dem Rathaus. Das Heim war kurz vor Weihnachten stark von Corona-Infektionen betroffen gewesen, viele Bewohner starben an oder mit dem Virus. Andere überstanden die Infektion. Auch 17 Mitarbeiter der Einrichtung wurden am Freitag geimpft.

„Bemerkenswert hierbei war der großartige Einsatz der Feuerwehrleitung sowie der Heimleitung in Person von Jutta Berendes, die es in kürzester Zeit geschafft haben, die gelieferte Menge von 162 Impfdosen statt der angekündigten 42 Dosen zu verimpfen“, erklärte Andrea Saniter, medizinische Leiterin des zentralen Impfzentrums Remscheid.

Am Samstag wurden in Remscheid weitere 280 Personen erstgeimpft. 116 Bewohner sowie 164 Mitarbeitende der Alten- und Pflegeeinrichtung der Evangelischen Stiftung Tannenhof haben ihre erste Dosis des Biontech-/Pfizer-Impfstoffes erhalten. Bis auf zwei unbrauchbare Dosen, die verworfen werden mussten, wurden alle gelieferten Einheiten mit Unterstützung des Teams der Stiftung Tannenhof routiniert und zügig innerhalb von fünf Stunden verimpft.

Am Sonntag stand die Zweitimpfung in der Alloheim Senioren-Residenz „Am Klinikum“ an. Hier war am 27. Dezember die erste Impfphase vollzogen worden.