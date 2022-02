Beschwerdebrief eines Inhaftierten in Remscheid, Leiterin dementiert : Corona hinter Gittern

Die Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen verfügt über einen offenen und einen geschlossenen Gefängnistrakt. Rund 400 Inhaftierte sitzen dort ein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttruinghausen Auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Remscheid hat es bereits Covid 19-Fälle gegeben. In einem anonymen Schreiben an unsere Redaktion wurde massive Kritik am Umgang mit dem Virus in Lüttringhausen geäußert.