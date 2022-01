Corona-Demo in Remscheid : 500 Personen demonstrieren für „freie Impfentscheidung“

Remscheid Unter dem Motto „Freiheit - für eine freie Impfentscheidung“ haben am Donnerstagabend rund 500 Menschen in Remscheid an einer Versammlung teilgenommen.

Die Demonstration durch die Innenstadt sei „auflagenkonform und friedlich“ abgelaufen, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Eine Privatperson habe die Aktion ordnungsgemäß am 30. Dezember angemeldet, sie sei ohne Zwischenfälle oder Gegengruppierungen um 19 Uhr am Schützenplatz gestartet und habe dort gegen 22 Uhr geendet.

(daf)