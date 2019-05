Kultur in Remscheid : Fünf Sänger klingen wie ein ganzes Orchester

Die Stimmen der „Berlin Comedian Harmonists“ beeindruckten das Publikum im Teo Otto Theater. Foto: Teo Otto Theater

Remscheid Das Teo Otto Theater war bei der Produktion „Atemlos!“ der Berlin Comedian Harmonists voll besetzt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Über ein volles Haus durften sich die „Berlin Comedian Harmonists“ am Dienstagabend im Teo Otto Theater freuen, als sie mit „Mein kleiner, grüner Kaktus“, dem wohl bekanntesten Stück der weltberühmten A-cappella-Gruppe, in ihre Produktion „Atemlos!“ einstiegen. Dabei bot das singende Quintett, bestehend aus Holger Off, Olaf Drauschke, Norbert Kohler, Ulrich Bildstein und Wolfgang Höltzel sowie dem Pianisten Nikolai Orloff, weit mehr als nur ein Konzert mit den größten Hits der „Comedian Harmonists“.

Die kamen natürlich auch vor, waren aber eingebettet in eine abwechslungsreiche Handlung, die einem auch einen Blick hinter die Kulissen gewährte. Denn schon als drittes Stück brachten die Harmonists „Auf Wiedersehen“, mit dem die Gesangsgruppe traditionell das Ende jedes Konzerts einläutete. „Diese Tradition wollen wir fortführen – und verabschieden uns von unserem tollen Publikum in Remscheid“, hieß es da nach einer Viertelstunde von der Bühne.

Aber dann ging es hinter die Kulissen. Dort käbbelten die sechs Jungs miteinander oder frotzelten mit ihrem Pianisten, der zum Zeitungsinterview musste. „Es soll darum gehen, wie es für den einsamen Pianisten sein muss, wenn er die fünf Sänger begleitet, die gemeinsam singen“, sagte der Mann am Klavier unter dem Gespött der Sänger. Doch dann fand man einen Blumenstrauß, in dem sich eine Grußkarten befand, unterschrieben von den echten Comedian Harmonists. Oder doch von der früheren Tanzpartnerin Daisy, der schwerreichen Erbtante Elena oder Johanna, der Freundin eines der Sänger? Das herauszufinden ging für die Berlin Comedian Harmonists natürlich nur mit einem Lied auf den Lippen. Und einer guten Portion Humor. „Meine Freundin Johanna und ich sind seit 18 Jahren zusammen – und sie will jetzt heiraten“, sagte einer. „Wen?“, kam die trockene Rückfrage aus der Reihe der Mitmusiker.

Um nun das Rätsel des Blumenstraußes zu lösen, beschloss das Sextett ein „Meisterkonzert“ mit sechs eigens neu komponierten Stücken aufzuführen – eines von jedem Musiker. Da ging es dann um kleine Hamster mit Namen Piet, um handgeküsste und ganz besondere Damen, um das Leben in einer sehr erfolgreichen Berliner Musikgruppe, um Erinnerungen an die ersten Tanzstunden beim Tango mit Daisy, um die Falten, die das Leben als Berlin Comedian Harmonist im Gesicht zurücklässt und um eine Hommage an den Sandmann, bei der auch der swingende Oldie „Mr. Sandman“ auf kunstvollste Weise eingebaut wurde. Aber wer sollte nun recht behalten, wem gehörte der Blumenstrauß tatsächlich? Eindrucksvoll war im Verlauf der knapp zweistündigen Show die große Musikalität der sechs Künstler, die nicht nur harmonisch wunderbar zusammenpassten, sondern auch punktgenau und mit slapstickhafter Comichaftigkeit bekannte wie unbekannte Lieder präsentierten.

Ob diese nun ganz gesungen wurden oder nur auf ein kurzes Stichwort angestimmt wurden, war ganz gleich. Um die höchstmögliche Intensität zu erzielen, brauchten die Berlin Comedian Harmonists auch keine große Kulisse, der Flügel und ihre Fräcke reichten. Und natürlich ihre Stimmen, die bisweilen so voluminös wie ein ganzes Orchester klangen – und das ohne Verstärkung durch Mikrofone. Das Erfolgsrezept, das vor rund 100 Jahren geschaffen wurde, funktioniert auch 2019 noch genauso wunderbar.