Remscheid: Coach gibt jungen Bands Konzerttipps

Remscheid Wie sollten Bands eine Probe organisieren, so dass am Ende alle glücklich sind mit ihrer musikalischen Leistung? Und wie können Nachwuchsmusiker ein gelungenes Konzert auf der Bühne gestalten? Diese und weitere Fragen soll ein Workshop mit Band-Coach Tomas Torres während der Sommerferien klären. Jugendliche im Alter ab 14 Jahren können sich dafür ab sofort bewerben.

Auch Sänger sind willkommen. Die Kursleitung hat Tomas Torres, Band-Coach unter anderem von Formationen wie Apex und Syvation sowie Leiter der Abteilung Bandcoaching an der Schule für Musik, Tanz und Theater in Lennep.

Der Workshop findet in der letzten Sommerferienwoche im Lenneper Rotationstheater statt - also von Montag bis Freitag, 20. bis 24. August, er dauert jeweils von 11 bis 17 Uhr. Zum Abschluss gibt es dann -wie sollte es anders sein - ein Konzert. Die Teilnahme an der Kurswoche kostet 99 Euro.