Remscheider Kino: CineStar: Zuspruch übertrifft Erwartungen

Remscheid Donnerstagabend, 20.15 Uhr. Im Kino-Saal 3 läuft der Film über die Jugend von Hape Kerkeling „Der Junge muss mal an die frische Luft“. In den ersten Reihen sind noch ein paar Plätze frei. Ansonsten ist der Saal voll.

„Der Ansturm auf das Kino hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Jörg Bender. Der Leiter des Filmtheaters zeigt sich voller Zuversicht, dass die Begeisterung für das neue Kino am Bahnhof und sein Programm auch nach der ersten Welle der Neugierigen anhält. Allenthalben gelobt wird der Sitzkomfort, die Leinwandqualität in den Kinosälen und die Akustik. Allerdings hakt es an manchen Stellen im Service noch. Nicht jeder Kartenverkauf läuft zügig und reibungslos. „Die meisten unserer Mitarbeiter haben bisher nichts mit Kino zu tun gehabt“, sagt Bender. Er bittet die Besucher um etwas Geduld, bis sich alles eingespielt habe. „Wenn es in einem halben Jahr nicht reibungslos funktioniert, dann nehme ich das auf meine Kappe“, versichert Bender.