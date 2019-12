Verein hat Diakoniestation Wermelskirchen und Remscheider Caritas als Partner gewonnen. : Das Hospiz kommt nach Bergisch Born

Remscheid/Wermelskirchen Der Verein hat die Diakoniestation Wermelskirchen und die Remscheider Caritas als Partner gewonnen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt 73 Hospizeinrichtungen. Für die etwa 180.000 Einwohner von Remscheid, Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen noch keines. Die nächsten Hospize gibt es in Wuppertal, Bergisch Gladbach und Solingen. Alle Einrichtungen können den Bedarf kaum decken. Vor drei Jahren war die Stiftung der einzige Partner, der sich bereiterklärte, die organisatorische und pflegerische Verantwortung für das Hospiz zu übernehmen. Auch ein Grundstück ganz in der Nähe der psychiatrischen Einrichtung in Lüttringhausen war bereits gefunden. Doch am Ende kam man doch nicht zusammen.