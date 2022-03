Remscheider Postboten : „Für uns gibt es kein schlechtes Wetter“

Gut gelaunt die Bahnhofstraße in Lennep bergauf. Christine Birkelbach sagt: „„Ich mag meinen Job so gerne, der Kontakt zu den Menschen, die tägliche Abwechselung – ganz nach meinem Geschmack.“ Foto: Jürgen Moll

Remscheid Christine Birkelbach ist Postbotin. Bei Wind und Wetter geht es für die „Springerin“ durch fünf Bezirke. Für sie ist das ein Traum-Job.

Es ist kalt und ungemütlich an diesem Morgen, der Himmel wolkenverhangen – richtiges Schmuddelwetter. Nicht aber für Christine Birkelbach. „Wieso auch? Ist doch super, denn für uns gibt es eh kein schlechtes Wetter“, erklärt sie fröhlich und schnappt sich ihre gelbe Postkarre: „Los geht‘s dann mal.“

Die Briefzustellerin der Post wird an diesem Vormittag rund 1300 Sendungen auf ihrer Tour in Lennep verteilen: Rechnungen, Wochenzeitungen, Postkarten, Totenbriefe, Werbeprospekte, kleine Päckchen und Warensendungen, Liebesbriefe, Ansichtskarten, Einschreiben. Etwa acht Kilometer wird sie dabei zurücklegen. Zu Fuß, Tag für Tag. „Mir macht das total Spaß“; schwärmt sie lachend, „aber wenn ich zu Hause bin, leg ich mich auch lieber auf die Couch.“

Info Weltweit führende Logistikanbieter Unternehmen Die Deutsche Post DHL Group ist der weltweit führende Logistikanbieter. Im Jahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit mehr als 550.000 Mitarbeitern gilt das Unternehmen als einer der größten privaten Arbeitgeber. Mehr Informationen: www.dpdhl.com/

Ihre Runde führt die „Springerin“ – auf fünf unterschiedlichen Routen wird sie eingesetzt – heute vom Briefverteilerzentrum Am Bahnhof aus unter anderem über die Straße Am Johannesberg und die Kölner Straße. An einem Wohnhaus mit sechs Wohnungen werden zuerst die heutigen Werbe-Flyer in die Kästen gesteckt, dann die individuelle Post. Danach klingelt die 48-Jährige an der obersten Schelle. „Ja bitte?“ klingt es durch die Sprechanlage, „Die Post, ich habe ein Päckchen für Sie“, antwortet Christine Birkelbach, der Türsummer geht. „Das hält mich fit“, betont sie grinsend und macht sich auf in den obersten Stock. Eine Minute später ist sie schon wieder zurück und begrüßt auf der Straße einen älteren Mann.

„Wieso bekomme ich keine Lidl-Prospekte mehr?“, will er von „seiner“ Postbotin wissen. „Das weiß ich leider nicht, derzeit haben wir keinen Auftrag dafür“, antwortet sie und lächelt ihn freundlich an: „Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“

Dann geht es weiter zum nächsten Eingang im Hinterhof. „Die Leute suchen immer mal wieder nach einem kurzen Gespräch“, weiß Birkelbach aus langjähriger Erfahrung. „Zeit für ein nettes Wort muss da auch immer drin sein, nur lange verquatschen, das geht leider nicht.“

Am Hinterhof steht weder ein Name an der Tür noch am Briefkasten. „Normalerweise dürfen wir in solchen Fällen keine Post einwerfen, weil keine genaue Zuordnung möglich ist“, informiert die Mutter eines 15-jährigen Sohnes, „aber in diesem Fall kenne ich den Mann, daher ist das hier in Ordnung.“

Ein anderer Briefkasten einige Meter weiter quillt über, er ist ewig nicht geleert worden. „Hier schmeiße ich nichts mehr rein, das macht doch keinen Sinn, die Post wird doch beim nächsten Regen total nass“, sagt die Austrägerin. „Ich werde einen Vermerk machen, dass es keine geeignete Ablagemöglichkeit gibt. Dann geht die Post zurück an den Absender.“

Christine Birkelbach und ihre Kollegen gehören zum Stadtbild. Man nimmt sie wahr, und wer einen festen Bezirk hat, der kennt auch schon mal die kleinen und großen Freuden und Sorgen der Menschen in den Häusern.

„Natürlich bekomme ich mit, wenn zum Beispiel der Mann einer älteren Frau gestorben ist. Da frage ich dann auch öfter mal nach, wie es ihr geht. Und man wird auch schon mal zum Kaffee hineingebeten, aber das lässt unsere Zeit einfach nicht zu.“

Ansonsten erfährt die Postbotin immer wieder kleine Aufmerksamkeiten, eine hat sie unlängst besonders gerührt. „Da hat es wie aus Eimern geschüttet und da wollte mir eine Anwohnerin ihren Schirm schenken, das hat mich total gefreut.“ Und natürlich gehört die Schokolade an Weihnachten auch dazu.

„Für uns bedeutet das eine Wertschätzung für das, was wir leisten“, sagt Birkelbach und steckt eine „Hörzu“ in einen Briefkastenschlitz, „denn eigentlich ist es so wie überall. Wenn etwas schlecht läuft, werden wir als die böse Post wahrgenommen, aber was alles gut läuft, bleibt in aller Regel unerwähnt.“