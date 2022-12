Aus dem Sana-Klinkum Remscheid Der kleine Luc macht das große Glück perfet

Luc sieht seiner Mama ziemlich ähnlich, er hat die dunklen Augen und Haare definitiv von der zierlichen Indonesierin geerbt. Der kleine Mann ist zwar kein „Christkind“ im „klassischen Sinne“ – er wurde am 22. Dezember um 8.19 Uhr geboren – aber für seine Eltern ist er so oder so das allergrößte Geschenk. „Kein Weihnachtsgeschenk kann seine Geburt jemals toppen“, schwärmt Thresya Penier auf Englisch. Dabei beobachtet sie mit zärtlichem Blick ihren Sohn in ihrem Arm.