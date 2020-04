Kommunalpolitik in Remscheid : CDU: Rat sollte nach Ostern tagen

Remscheid Auch in Krisenzeiten gelten die parlamentarischen Regeln der Demokratie. Die Politik will weiter gehört werden.

Durch die Corona-Krise ist das politische Tagesgeschäft in Remscheid praktisch zum Erliegen gekommen. Nach der Hauptausschuss-Sitzung am 12. März wurden alle Sitzungen der Fachausschüsse abgesagt. Im Rathaus regiert der Krisenstab.

Der mache gute Arbeit, sagt CDU-Parteichef Jens Nettekoven. Gleichwohl dürfe der Austausch und die Diskussion zwischen den von den Bürgern gewählten Vertretern im Rat und der Verwaltung auch in Krisenzeiten nicht komplett einschlafen. Die Stadt müsse die Politik informieren und sich den Fragen der Mitglieder stellen. „Wir brauchen eine Ratssitzung nach den Osterferien“, sagt darum der Chef der größten Ratsfraktion. Denkbar sei, dass man eine verkleinerte Gruppe zusammenruft, die aber in ihrer Zusammensetzung die Kräfteverhältnisse im Rat wieder spiegelt.

In diese Richtung zielt auch der Vorschlag von Fritz Beinersdorf. „Zumindest der Hauptausschuss sollte tagen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken, der in der aktuellen Situation einen „Demokratie-Verlust“ erkennt. Das nach dem Stadtrat wichtigste Entscheidungs-Gremium der kommunalpolitischen Arbeit ist genau nach diesem Grundsatz organisiert, kommt aber öfter zusammen als der Rat.

Eine Idee, die auch SPD-Fraktionschef Sven Wolf für prüfenswert hält. Im Düsseldorfer Landtag hat er zuletzt gleich zwei Sitzungen absolviert, wo jede Fraktion ein Drittel ihrer Abgeordneten entsandte. So war genug Abstand zwischen den Teilnehmern garantiert. Wolf verweist in diesem Zusammenhang auf den Vorstoß der Landesregierung in Düsseldorf, die Gemeindeordnung zu ändern, um Handlungsfähigkeit auch in Notzeiten zu erhalten. Hier gibt es den Vorschlag, wichtige Entscheidung in Umlaufbeschlüssen zu fassen. So stimmen alle mit ab, ohne dafür zusammenkommen zu müssen. Noch ist hier aber nichts entschieden.