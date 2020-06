CDU in Remscheid : Verzögerter Sprung an die Parteispitze

Remscheid Ohne Corona wäre Mathias Heidtmann schon einige Monate Vorsitzender der Remscheider CDU und Nachfolger von Jens Nettekoven. Nun hat die möglichst erfolgreiche Teilnahme an der Kommunalwahl im Herbst erst mal Vorrang.

Selber bestimmen, wann er sein Amt abgibt. Das sei immer sein Ziel gewesen, sagt CDU-Parteichef Jens Nettekoven. Als er Anfang Februar erklärte, nach zehn Jahren an der Spitze den Parteivorsitz an seinen Stellvertreter Mathias Heidtmann abgeben zu wollen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben, sorgte das allerdings teilweise für Irritationen. Zwar will der gebürtige Bonner Chef der größten Ratsfraktion bleiben und ist mindestens bis 2022 direkt gewählter Landtagsabgeordneter für Remscheid. Die Bündelung der Zuständigkeiten in einer Hand findet aber ein Ende.

Der nächste reguläre Parteitag wird ein besonderer sein. Die Wahlanalyse fällt zusammen mit der auf einen Termin nach der Wahl verschobenen Wechsel an der Parteispitze. „Ich wäre gern im März Parteichef geworden“, sagt Mathias Heidtmann. Als Parteichef wäre die Kommunalwahl im Herbst zu seiner ersten Bewährungsprobe geworden. Doch kurz nachdem der Lehrer an der Sekundarschule am Rosenhügel von einer Klassenfahrt nach Hause kam, legte Corona alles auf Eis. Als Parteivize mit sehr guten Zustimmungswerten bei parteiinternen Wahlen ist der frühere Vorsitzende des Jugendrates gleichwohl schon jetzt gut eingebunden in die Parteistrategie. Er lege viel Wert auf Teamarbeit, sagt Heidtman, dessen Weg in der CDU seit Jahren nach oben führt, im Gespräch mit der BM. Als Kreisvorsitzender will er mehr „nach Innen arbeiten“, den Mitgliedern einen „Mehrwert“ bieten. Politik sei in der Kommune bei aller Verantwortung kein Beruf, sondern „Ehrenamt und Hobby“. Da dürften die Mitglieder auf einem Ausflug auch mal nur Spaß haben.